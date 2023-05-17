«Скорее разведись с ней». Невеста Роналду станцевала тверк — ее требуют депортировать

Джорджина Родригес взбудоражила жителей Саудовской Аравии.

Виноват тверк

Испанка аргентинского происхождения опубликовала в соцсетях видео своего «первого урока тверка» из тренажерного зала. Правильно двигать ягодицами под музыку ее обучает известный хореограф Джек Гомес. Мужчину называют «международным преподавателем тверка».

На видео Джорджина в серых широких штанах и спортивном бра трясет бедрами вместе с учителем танцев.

Ролик быстро завирусился в Сети, а пользователям соцсетей в целом не слишком понравился тверк возлюбленной Криштиану. Вот некоторые комментарии:

«Разведись с ней как можно скорее».

«Бестолковая, вы никогда не увидите, как тверкает королева Антонелла».

«Она отвратительна».

«Депортируйте их из Саудовской Аравии».

«Что она делает? Она мама нескольких детей. Теперь я знаю, почему Криштиану еще не женат».

«Это не может происходить в Саудовской Аравии».

Внимательные пользователи предполагают, что видео было сделано в Мадриде, а не в Саудовской Аравии. Местные законы страны с Аравийского полуострова запрещают делать фото и записи такого откровенного формата.

На следующий день Джорджина отчиталась о втором уроке тверка.

«И мы зажигаем», — подписал ролик хореограф. На видео девушка трясет ягодицами в режиме замедленной съемки.

С начала 2023 года Джоржина на постоянной основе живет в Саудовской Аравии вместе с Роналду, который выступает за местный «Аль-Наср». В последнее время вокруг пары появляется все больше неприятных историй.

Роману конец?

В апреле Родригес была вынуждена опровергнуть слухи о расставании с 38-летним португальским форвардом.

«Завистники изобретают слухи, сплетники их распространяют, а идиоты им верят», — написала Джорджина в соцсетях, процитировав строки песни популярного певца Ромео Сантоса.

Ранее СМИ сообщали, что футболист недоволен расточительностью невесты. Криштиану раздражает, что девушка постоянно тратит деньги, посещая магазины.

В португальском телешоу Noite das Estrelas журналисты заявили, что Роналду «сыт по горло», а их союз близок к разрыву. На это намекает еще одна деталь. Член экипажа частного самолета рассказал изданию Mundo Deportivo о серьезной ссоре между нападающим и моделью.

Роналду решил не оставаться в стороне на фоне сплетен о кризисе в отношениях с Родригес. Игрок сборной Португалии опубликовал фото с Джорджиной, на котором они целуются и пьют коктейли.

«Выпьем за любовь», — подписал фото Криштиану.

Криштиану Роналду вместе с Джорджиной Родригес. Фото Соцсети

С опровержениями о конфликте с невестой также выступила мать Роналду, Долореш Авейру.

«Это все ложь. Все пары ссорятся, так что это все ложь», — цитирует Авейру Diario de Noticias.

Тем не менее в СМИ давно фигурирует информация о том, что именно мама Криштиану выступает против брака с Джорджиной. Одну из самых диких теорий выдвинул кубинский экстрасенс Мхони Виденте 16 мая. Он считает, что мать Роналду пытается колдовством разрушить отношения сына.

«Мать Криштиану Роналду колдует против Джорджины. Она никогда не хотела, чтобы сын женился на ней или заводил с ней детей, троих она уже потеряла. Когда умер один из близнецов, Долорес заявила Криштиану, что не хочет видеть Джорджину в своем доме. И по этой причине Криштиану не берет девушку в дом своей матери», — приводит слова Виденте SportsManor.

Авейру оперативно отреагировала с опровержением и обещанием изучить комментарий экстрасенса в суде.

«Я позвонила своим адвокатам, чтобы очистить свое доброе имя ради моей семьи и того, что она значит для меня, — написала Долореш в соцсетях. — Это жуткая новость, в которой говорится об ужасных вещах, которые я совершила, чтобы лишить счастья одного из моих детей. Мое имя никогда не будет выброшено на всеобщее обозрение. Я пойду на крайние меры не только для того, чтобы защитить себя и свою семью, но и чтобы доказать, что все написанное и сказанное совершенно безосновательно».

Криштиану Роналду с мамой Долореш Авейру. Фото Соцсети

Однако в последнее время Роналду тоже ведет себя странным образом. До публикации тверка Джорджины футболист выложил снимок с черным фоном, эмодзи в виде сердца и надписью: «Все ваши мысли влияют на ваше настроение». Чуть позже Родригес показала в сторис фото с видом из окна со значками сердечка и звезд.

Сторис Роналду и Джорджины в соцсетях. Фото Соцсети

Что все это означает — непонятно. Возможно, они просто соскучились друг по другу.