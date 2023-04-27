Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:35

Роналду хочет расстаться с Джорджиной. Считает, что она слишком много тратит

Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Джорджина Родригес.
Фото Global Look Press
Джорджина Родригес.
Фото Соцсети
1/3
А много — это сколько?

«Джорджина всегда проводит свой день в торговых центрах. Вот почему она раздражает. Она тратит, тратит и тратит, больше ничего не делая», — так рассказал источник издания Ajansspor, намекнув, что Криштиану хочет расстаться со своей девушкой. Несколько дней назад португальский журналист Даниэль Насименту высказал похожую точку зрения: «У них не все хорошо, и вполне вероятно, что они разойдутся. Криштиану сыт ей по горло. Свадьбы не будет. Они вместе ради бизнеса».

И пусть оба источника сомнительные, да и подобные новости про каждую звездную пару появляются регулярно, это неплохой повод узнать — действительно ли Джорджина много тратит? И может ли она этим надоесть Роналду? Забегая вперед: вряд ли.

Криштиану Роналду могли удалить за&nbsp;силовой прием в&nbsp;матче с &laquo;Аль-Хилялем&raquo;. Криштиану чуть не удалили за прием из ММА. «Аль-Наср» проиграл и упускает чемпионство

Джорджина, с которой Криштиану случайно познакомился в магазине Gucci, действительно много тратит. Характерный эпизод есть в сериале «Я — Джорджина», там возлюбленная Криша отправилась с друзьями на шопинг — и пока те ошарашенно смотрели на ценники, Родригес с легкостью потратила почти 30 тысяч евро (или 2.5 миллиона рублей) на одежду. И это для нее обычная история — слово самой героине: «Однажды я пошла купить немного одежды для пляжа, а в итоге скупила половину магазина... Я подумала, это шутка».

Передвигается Джорджина почти всегда на личном самолете, действительно часто путешествует на шопинг в Милан или Мадрид и в целом деньги почти не считает. Известно также, что уже давно Роналду платит ей 100 тысяч евро в месяц — на содержание детей и личные расходы, так что и правда можно подумать, что Родригес — транжира. Однако есть нюанс.

Джорджина Родригес.
Фото Global Look Press

Во-первых, сомнительно, что она тратит деньги Роналду. По данным медиа, Джорджина сама зарабатывает несколько сотен тысяч долларов в месяц на рекламе и интервью — интеграция у нее стоит 10 тысяч долларов, а интервью и вовсе 105 тысяч. Плюс она сотрудничает с модельным агентством и получает там неизвестную сумму. В общем, девушка Роналду может содержать себя сама и не напрягать при этом португальца.

Во-вторых, Криштиану сам тот еще шопоголик. Частный самолет, часы за миллионы евро, Bugatti и Lamborghini чуть ли не в единственных экземеплярах, элитная недвижимость по всему миру и миллионные аукционы на всякие раритеты просто потому, что может — новое платье Джорджины в сравнении с этим смотрится смешно. Да и Роналду что сейчас, что в былые времена не стеснялся тратить десятки и сотни тысяч евро на одежду.

Джорджина Родригес.
Фото Соцсети

Так что об их отношениях можно не переживать. Хотя вопрос со свадьбой действительно актуален — в том же сериале «Я — Джорджина» Рон говорил, что «уверен на 1000% - свадьба будет». Правда, не сказал когда. И здесь есть множество теорий — от нежелания матери до слухов об ориентации футболиста.

Криштиану Роналду и&nbsp;Джорджина Родригес. 300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии

В любом случае отношения выглядят крепкими — пара воспитывает пятерых детей, двоих из которых Джорджина родила сама. А Роналду мечтает о семерых — его девушка поддерживает это стремление, поэтому информация о расставании, вероятно — просто слухи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
Джорджина Родригес
22
14
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украина может выйти в группу «А» на ЧМ. Обыгравший ее Китай снова опозорился
Непомнящий буквально заставил Дина победить себя. Мнение Карякина
В США предложили способ решения конфликта на Украине
Один человек пострадал в результате взрыва в Мелитополе
Сербский доброволец назвал издевательства над русскими идеологией ВСУ
Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Если бы надо было пробить пенальти пять раз, все равно это был бы Кокорин». Как дела у российского форварда
Новости
RSS RSS
Все новости