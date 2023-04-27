Роналду хочет расстаться с Джорджиной. Считает, что она слишком много тратит

А много — это сколько?

«Джорджина всегда проводит свой день в торговых центрах. Вот почему она раздражает. Она тратит, тратит и тратит, больше ничего не делая», — так рассказал источник издания Ajansspor, намекнув, что Криштиану хочет расстаться со своей девушкой. Несколько дней назад португальский журналист Даниэль Насименту высказал похожую точку зрения: «У них не все хорошо, и вполне вероятно, что они разойдутся. Криштиану сыт ей по горло. Свадьбы не будет. Они вместе ради бизнеса».

И пусть оба источника сомнительные, да и подобные новости про каждую звездную пару появляются регулярно, это неплохой повод узнать — действительно ли Джорджина много тратит? И может ли она этим надоесть Роналду? Забегая вперед: вряд ли.

Джорджина, с которой Криштиану случайно познакомился в магазине Gucci, действительно много тратит. Характерный эпизод есть в сериале «Я — Джорджина», там возлюбленная Криша отправилась с друзьями на шопинг — и пока те ошарашенно смотрели на ценники, Родригес с легкостью потратила почти 30 тысяч евро (или 2.5 миллиона рублей) на одежду. И это для нее обычная история — слово самой героине: «Однажды я пошла купить немного одежды для пляжа, а в итоге скупила половину магазина... Я подумала, это шутка».

Передвигается Джорджина почти всегда на личном самолете, действительно часто путешествует на шопинг в Милан или Мадрид и в целом деньги почти не считает. Известно также, что уже давно Роналду платит ей 100 тысяч евро в месяц — на содержание детей и личные расходы, так что и правда можно подумать, что Родригес — транжира. Однако есть нюанс.

Джорджина Родригес. Фото Global Look Press

Во-первых, сомнительно, что она тратит деньги Роналду. По данным медиа, Джорджина сама зарабатывает несколько сотен тысяч долларов в месяц на рекламе и интервью — интеграция у нее стоит 10 тысяч долларов, а интервью и вовсе 105 тысяч. Плюс она сотрудничает с модельным агентством и получает там неизвестную сумму. В общем, девушка Роналду может содержать себя сама и не напрягать при этом португальца.

Во-вторых, Криштиану сам тот еще шопоголик. Частный самолет, часы за миллионы евро, Bugatti и Lamborghini чуть ли не в единственных экземеплярах, элитная недвижимость по всему миру и миллионные аукционы на всякие раритеты просто потому, что может — новое платье Джорджины в сравнении с этим смотрится смешно. Да и Роналду что сейчас, что в былые времена не стеснялся тратить десятки и сотни тысяч евро на одежду.

Джорджина Родригес. Фото Соцсети

Так что об их отношениях можно не переживать. Хотя вопрос со свадьбой действительно актуален — в том же сериале «Я — Джорджина» Рон говорил, что «уверен на 1000% - свадьба будет». Правда, не сказал когда. И здесь есть множество теорий — от нежелания матери до слухов об ориентации футболиста.

В любом случае отношения выглядят крепкими — пара воспитывает пятерых детей, двоих из которых Джорджина родила сама. А Роналду мечтает о семерых — его девушка поддерживает это стремление, поэтому информация о расставании, вероятно — просто слухи.