Любит фото без лифчика и читать: бывшая жена футболиста Сапеты — яркая модель и мама

Модель воспитывает дочь, выиграла шоу «Холостяк» и не боится фото топлес.

Знакомьтесь с Яной Сапетой — экс-супругой бывшего игрока «Динамо» Александра Сапеты. 29-летняя девушка работает моделью, телеведущей и активно ведет свой блог. Большую популярность Яна получила год назад после победы в 9-м сезоне реалити-шоу «Холостяк» на канале ТНТ. Количество ее подписчиков в запрещенной соцсети дошло до сотни тысяч.

Яна сочетает в себе образ яркой брюнетки с выдающимися формами и чуткой мамы. Она приковывает к себе взгляды мужчин и притягивает внимание брендов нижнего белья, косметики и одежды. Вряд ли 15 лет назад маленькая девочка из Свердловской области могла представить такую жизнь.

Яна с детства была отличницей, за что ее не любили в школе. В 14 лет она переехала в Екатеринбург, где прошло становление ее личности. Девушка получила высшее образование в Уральском государственном экономическом институте, однако работа бухгалтером ее не привлекала. Обладая стройной фигурой и высоким ростом (174 см), Яна решила попробовать себя в модельном бизнесе.

«Тогда я стала заметной и интересной для тысяч людей, — писала в своем Telegram-канале Яна Сапета. — Это был мой первый масштабный конкурс красоты. Я стояла на сцене и уже видела корону на себе, но она досталась другой. А я получила почетное второе место. В какой-то момент я очень сильно разозлилась, но после поняла: моя цель была — стать известной, и она реализовалась. В миг на страницу ВК пришли тысячи сообщений со словами подержи. И тогда я поняла, что могу больше».

В 2013-м Яна познакомилась с полузащитником Александром Сапетой после одного из матчей «Урала». Встречи быстро переросли в бурный роман с романтическим конфетно-букетным периодом.

Александр сделал предложение Яне в день ее рождения в ресторане в Останкинской телебашне «Седьмое небо». Под звуки саксофона и скрипки футболист достал коробку с кольцом, а девушка сказала «да». Спустя некоторое время пара сыграла свадьбу. Через несколько лет у них появилась дочь Мия. В честь рождения девочки муж подарил жене браслет Chopard.

«Мия очень активная, все-таки сказываются спортивные гены», — рассказывала Яна Сапета в шоу «Холостяк».

На счету Александра Сапеты — папы Мии — 170 матчей в РПЛ, 14 голов и 15 результативных передач. Хавбек запомнился по выступлениям за «Динамо», «Пари НН», «Сатурн» и другие команды. В 2006 году вместе со сборной России выиграл чемпионат Европы U-17. Последним клубом 33-летнего россиянина была ульяновская «Волга», которую он покинул в феврале 2023-го.

Александр и Яна Сапета. Фото Соцсети

Красивая история любви Яны и Александра завершилась вскоре после появления ребенка. В 2021-м пара рассталась.

«В моей жизни Александр не принимает участия, а в жизни ребенка — конечно. В нашей жизни? Он спортсмен, у него нет времени на это. Я одна воспитываю дочь. У меня нет помощников, кроме моей мамы. У меня нет няни, я всем занимаюсь сама. Плюс я работаю. Поэтому на поклонников у меня пока времени не было», — вспоминала Яна Сапета.

У телеведущей появилось много поклонников после шоу «Холостяк», в котором она стала одной из победительниц. Владелец элитной конюшни в Подмосковье Александр Гранков выбрал ее из 20 красавиц. Тем не менее эти отношения долго не продлились. По словам бизнесмена, их дороги разошлись.

Девушка работает телеведущей на музыкальном канале. Яна обожает читать и делится своими любимыми книгами в Telegram. В соцсетях она рассказывает женской аудитории, как можно следить за кожей лица и тела, чтобы выглядеть на 18 лет.

Мужская половина подписчиков оценивает откровенные фото брюнетки. Яна не стесняется своего тела. Снимки без лифчика и в топах на голое тело провоцируют в комментариях под постами вопросы особого характера: «Натуральная или силиконовая у тебя грудь?» Всем остается только гадать.