Мать Роналду опровергла информацию о том, что колдовала, чтобы развести сына с Джорджиной Родригес

Мать нападающего саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду Мария Долореш прокомментировала информацию о том, что она колдовала для того, чтобы разрушить брак своего сына с возлюбленной Джорджиной Родригес.

Сегодня, 16 мая, экстрасенс Мхони Виденте заявила, что мать форварда колдует против Джорджины с целью разрушить отношения пары.

«Сегодня, 16 мая 2023 года, я позвонила своим адвокатам, чтобы очистить свое доброе имя ради моей семьи и того, что она значит для меня. Это лживая, клеветническая и даже жуткая новость, в которых говорится об ужасных вещах, которые я якобы совершила, чтобы лишить счастья одного из моих детей. Мое доброе имя никогда не будет выброшено на всеобщее обозрение. Я пойду на самые крайние меры не только для того, чтобы защитить себя и своих близких, но и чтобы доказать, что все написанное и сказанное совершенно безосновательно», — написала Долореш в соцсетях.

Ранее экстрасенс также заявляла, что португальский форвард завершит карьеру к 2023 году, а после этого возьмет на себя управленческие обязанности в азиатской или европейской команде.