Ajansspor: Роналду может расстаться с Джорджиной из-за ее расточительности
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в ближайшее время может объявить о расставании с невестой Джорджиной Родригес.
«Джорджина всегда проводит свой день в торговых центрах. Вот почему она раздражает. Она тратит, тратит и тратит, больше ничего не делая», — цитирует источника Ajansspor.
Пара состоит в отношениях с 2016 года. Они познакомились в магазине, в котором работала Родригес. У них пятеро детей. Весной 2022 года Роналду и Родригес потеряли новорожденного сына.
38-летний португалец в этом сезоне провел 11 матчей за свою команду, забив 11 голов и сделав 2 результативные передачи.
Новости