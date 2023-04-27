Ajansspor: Роналду может расстаться с Джорджиной из-за ее расточительности

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в ближайшее время может объявить о расставании с невестой Джорджиной Родригес.

«Джорджина всегда проводит свой день в торговых центрах. Вот почему она раздражает. Она тратит, тратит и тратит, больше ничего не делая», — цитирует источника Ajansspor.

Пара состоит в отношениях с 2016 года. Они познакомились в магазине, в котором работала Родригес. У них пятеро детей. Весной 2022 года Роналду и Родригес потеряли новорожденного сына.