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Сегодня, 14:00

Сочные губы и очень пышный бюст: подруга Оскара Де Ла Хойи впечатляет своей внешностью

Отдел фото «СЭ»
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Фото Getty Images
Невеста шестикратного чемпиона мира объявила о создании топлес-лиги со спортсменками.

Легендарный американский боксер, шестикратный чемпион мира Оскар Де Ла Хойя 14 лет назад повесил свои перчатки на гвоздь.

После завершения спортивной карьеры Золотой Мальчик, как его называли в ринге, стал успешным промоутером и бизнесменом.

Фото Getty Images

У 50-летнего боксера яркая и насыщенная личная жизнь, многочисленные романы и 15-летний брак с певицей Милли Корретхер из Пуэрто-Рико, закончившийся разводом в 2016-м из-за проблем Де Ла Хойи с алкоголем. Не обошлось и без скандала — осенью 2019 года спортсмена обвинили в изнасиловании сотрудницы своей компании по производству текилы.

Фото Getty Images

Справиться с пристрастием к алкоголю боксеру удалось. И сейчас американец с мексиканскими корнями счастлив с телеведущей Холли Сондерс.

Фото Getty Images

Вместе они уже два года. Холли 36 лет. В школьные годы, призналась Сондерс в одном из интервью, она любила играть в бейсбол и баскетбол в командах мальчиков.

Фото Соцсети

Но главным увлечением Холли был гольф. В 14 лет она выиграла национальный чемпионат Американской ассоциации гольфа среди юниоров. Поступив в Мичиганский государственный университет, привела свою команду к победе в студенческом первенстве.

Фото Getty Images

Травма колена помешала девушке добиться еще больших успехов на поле, и карьеру она продолжила на спортивном телевидении.

Фото Global Look Press

Холли Сондерс — страстная поклонница фитнеса, который делает ее одной из самых привлекательных ведущих спортивных каналов в Америке.

Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети

Эффектная красотка несколько лет была замужем за известным телеведущим Эриком Куселиасом, у нее был роман с Клиффом Кингсбери, тренером футбольного клуба «Аризона Кардиналс», и отношения с удачливым капером (профессиональным игроком на ставках) Дэйвом Вегасом.

Фото Global Look Press

С Оскаром Холли познакомилась на турнире по гольфу. Прославленный боксер тоже большой поклонник этого вида спорта. За два года совместной жизни пара осуществила ряд успешных совместных проектов, в том числе открыла линию по производству низкокалорийных бисквитов.

Фото Getty Images
Фото Global Look Press

Недавно Сондерс заявила, что летом планирует запустить новую спортивную лигу. Участницы будут соревноваться топлес в таких видах спорта, как борьба, бокс, плавание, теннис, боулинг, баскетбол, и, конечно, в таком любимом Оскаром и Холли гольфе.

Фото Global Look Press

Контент новой лиги для взрослых будет платным, но обязательно качественным, заявила Сондерс на страницах своих соцсетей. Телеведущая заявила, что лично отобрала для своего проекта эффектных участниц.

Фото Соцсети
фото
Оскар Де Ла Хойя
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