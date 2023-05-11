Сочные губы и очень пышный бюст: подруга Оскара Де Ла Хойи впечатляет своей внешностью
Легендарный американский боксер, шестикратный чемпион мира Оскар Де Ла Хойя 14 лет назад повесил свои перчатки на гвоздь.
После завершения спортивной карьеры Золотой Мальчик, как его называли в ринге, стал успешным промоутером и бизнесменом.
У 50-летнего боксера яркая и насыщенная личная жизнь, многочисленные романы и 15-летний брак с певицей Милли Корретхер из Пуэрто-Рико, закончившийся разводом в 2016-м из-за проблем Де Ла Хойи с алкоголем. Не обошлось и без скандала — осенью 2019 года спортсмена обвинили в изнасиловании сотрудницы своей компании по производству текилы.
Справиться с пристрастием к алкоголю боксеру удалось. И сейчас американец с мексиканскими корнями счастлив с телеведущей Холли Сондерс.
Вместе они уже два года. Холли 36 лет. В школьные годы, призналась Сондерс в одном из интервью, она любила играть в бейсбол и баскетбол в командах мальчиков.
Но главным увлечением Холли был гольф. В 14 лет она выиграла национальный чемпионат Американской ассоциации гольфа среди юниоров. Поступив в Мичиганский государственный университет, привела свою команду к победе в студенческом первенстве.
Травма колена помешала девушке добиться еще больших успехов на поле, и карьеру она продолжила на спортивном телевидении.
Холли Сондерс — страстная поклонница фитнеса, который делает ее одной из самых привлекательных ведущих спортивных каналов в Америке.
Эффектная красотка несколько лет была замужем за известным телеведущим Эриком Куселиасом, у нее был роман с Клиффом Кингсбери, тренером футбольного клуба «Аризона Кардиналс», и отношения с удачливым капером (профессиональным игроком на ставках) Дэйвом Вегасом.
С Оскаром Холли познакомилась на турнире по гольфу. Прославленный боксер тоже большой поклонник этого вида спорта. За два года совместной жизни пара осуществила ряд успешных совместных проектов, в том числе открыла линию по производству низкокалорийных бисквитов.
Недавно Сондерс заявила, что летом планирует запустить новую спортивную лигу. Участницы будут соревноваться топлес в таких видах спорта, как борьба, бокс, плавание, теннис, боулинг, баскетбол, и, конечно, в таком любимом Оскаром и Холли гольфе.
Контент новой лиги для взрослых будет платным, но обязательно качественным, заявила Сондерс на страницах своих соцсетей. Телеведущая заявила, что лично отобрала для своего проекта эффектных участниц.