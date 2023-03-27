300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии

Довольна вся семья.

В декабре 2022 года Криштиану Роналду сделал, пожалуй, самый экзотичный выбор в карьере и отправился доигрывать в Саудовскую Аравию. С точки зрения денег все прекрасно (португалец теперь самый высокооплачиваемый футболист в истории), в игровом плане Криштиану сверкает периодами — но как дела в бытовом плане?

Роналду живет в секретном, но очень люксовом месте

Только прибыв в Эр-Рияд, Криштиану вместе с окружением (включая семью, друзей и персонал) разместился в небоскребе под названием «Центр Королевства». 99-этажное здание — второе по высоте в Саудовской Аравии (300 метров, уступает только 600-метровому «Абрадж Аль-Бейту» в Мекке) и самое высокое в столице. На его территории находится весь люкс города — лучшие рестораны и магазины, а также отель Four Seasons.

В этом отеле Роналду и остановился — снял 17 номеров общей стоимостью порядка 300 тысяч евро в месяц. Однако, как сообщали источники семьи, быстро устал от внимания постояльцев: несмотря на то что португалец с семьей расположился в президентском номере, с соседями он все равно пересекался. Решено было снять особняк.

Здесь — загадка, так как неизвестно, где именно поселился Роналду. Криштиану принял меры, чтобы локация его нового дома осталась в секрете. Тем не менее, зная от источников требования футболиста, английская The Sun назвала два возможных места жительства Криштиану.

Первый район называется Аль-Мухаммадия и находится совсем близко к домашнему стадиону «Аль-Насра». Это место считается островком богатства в и без того богатом Эр-Рияде — здесь находятся одни из самых элитных домов в городе, а также самые дорогие рестораны. Поблизости также министерство иностранных дел (что говорит о благополучности района) и один из самых престижных торговых центров. Однако в минус этой теории говорит тот факт, что поблизости нет школ для детей Роналду.

В этом плане португальца мог бы удовлетворить район Аль-Нахил — соседний с Аль-Мухаммадией квартал, тоже очень богатый, но с несколькими международными школами на территории. Отсюда тоже недалеко до стадиона, есть собственный парк, но почти нет ресторанов. Какой из двух районов выбрал Криштиану, неизвестно, но ясно, судя по фотографиям из соцсетей, что это особняк, а не апартаменты в небоскребе.

Криштиану Роналду. Фото Соцсети

Роналду не забывает отдыхать

Португалец в Саудовской Аравии не только играет в футбол, но и регулярно выходит в свет. Так, его несколько раз видели в элитных ресторанах — дважды он посещал армянское заведение Lavash, как минимум один раз ходил в японский ресторан Miyazu. С этим же местом связана забавная история — местный диджей, увидев Роналду, чуть не упал в обморок: «Я был буквально в шоке. Он пробыл там около двух часов, и я даже не мог на него смотреть. Тем не менее он был очень милым, ему понравилась музыка. Он танцевал, поднимал руки и размахивал салфеткой. Криштиану улыбнулся пару раз и похвалил нашу музыку, сказал, что обязательно вернется снова».

Не забывает футболист и о развлекательной программе — так, в конце февраля Роналду посетил бой своего друга Джейка Пола с Томми Фьюри. И пусть товарищ проиграл, а Криштиану даже не дождался момента, когда бойцы покинут ринг (как говорят, думал об утренней тренировке), португалец успел сфотографироваться с Майком Тайсоном и козырнуть часами за 1,5 миллиона евро.

Не так давно ходили слухи, что Роналду посетит «Гран-при» F1 в Саудовской Аравии — была даже версия, что он обязан это сделать по контракту. Однако Криштиану там не появился — то ли не заинтересовался элитными гонками, то ли в пику тем, кто думал, что его к чему-то принуждают. Но и без гонок Роналду прекрасно проводит время на полуострове: ходит на светские мероприятия, общается с местными чиновниками, водит семью в местный аналог «Диснейленда».

Джорджина Родригес. Фото Соцсети

Джорджина — икона Саудовской Аравии, а Роналду-младшего по-прежнему лишают детства

Отдельно стоит упомянуть семью Криштиану — здесь ситуация разнится. Так, Джорджина Родригес, девушка футболиста, ощущает себя прекрасно. «Еще до того, как она пришла сюда, она была иконой. И не только в Саудовской Аравии, я говорю обо всем Ближнем Востоке. Она всегда хорошо одета, она всегда отлично выглядит, и она девушка живой легенды». Это рассказывал в интервью Tatler местный житель.

Джорджина подтверждает статус — во-первых, всегда выглядит безупречно. Во-вторых, передвигается по городу с охраной и на люксовых автомобилях — Rolls Royce и Range Rover. В-третьих, конечно же, посещает светские мероприятия.

Одно из последних — JoyAwards 2023 в Эр-Рияде, на этой премии традиционно отмечают лучших представителей арабского мира. Туда Джорджина пришла в прекрасном платье и с покрытой головой — уважает традиции. Но сейчас девушка Криштиану больше увлечена премьерой сериала о себе от Netflix (называется «Меня зовут Джорджина») и, судя по соцсетям, не всегда находится в Саудовской Аравии — бывает в Милане, Мадриде и других городах.

Джорджина Родригес (справа) и Криштиану Роналду-младший. Фото Соцсети

А вот о сыне Криштиану вряд ли скажешь, что он наслаждается жизнью. Роналду-младший к 12 годам сменил уже несколько стран и детских команд, но и на этот раз старается держаться молодцом. Парень пытается учить местный язык, играет за молодежку «Аль-Насра» и одевается согласно местным традициям. Правда, пока неизвестно, есть ли у него друзья в Саудовской Аравии или полузатворнический образ жизни негативно влияет на 12-летнего юношу.

Как бы там ни было, промежуточный итог жизни Криштиану Роналду и его семьи в Саудовской Аравии подвел старый знакомый Пирс Морган: «Он определенно счастлив. Я обменивался с ним несколькими сообщениями. Он доволен тем, что происходит на поле и за его пределами».