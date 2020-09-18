Жена Кокорина рассказала, как переболела коронавирусом
10:33
Дарья Валитова, жена форварда «Спартака» Александра Кокорина, в сторис Instagram рассказала, что переболела коронавирусом.
— Выработала достаточно хорошие антитела, — написала Валитова.
Дарья и Александр вместе с 2014 года. Пара воспитывает сына Майкла.
29-летний Кокорин стал игроком красно-белых 2 августа. 13 сентября нападающий дебютировал за «Спартак» в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3). Ранее футболист восстанавливался от повреждения.
September 18, 2020
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