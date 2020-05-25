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«Пятый день болезни. Никто из Роспотребнадзора не приезжал». Мария Погребняк — о коронавирусе в семье

14:11
Павел Погребняк с женой. Фото Instagram.. Instagram Марии Погребняк. Фото Instagram. Instagram Марии Погребняк. Фото Instagram. Instagram Марии Погребняк. Фото Instagram. Instagram Марии Погребняк. Фото Instagram.
Павел Погребняк с женой. Фото Instagram..
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Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, пожаловалась на недостаточная внимание к ее семье, где почти все заболели коронавирусом.

— Сегодня пятый день болезни. Никто не звонил, не приезжал. Сегодня я звонила в детскую поликлинику спросить к детям врач приедет?! Сказали вам позвонят, — написала Мария Погребняк в Instagram. — Нас наблюдают дома. Мы под контролем врачей. Если станет хуже — госпитализируют.

Кто знает, через какое время должен приехать к нам Роспотребнадзор? Чтобы взять еще два повторных мазка на COVID-19?

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