«Пятый день болезни. Никто из Роспотребнадзора не приезжал». Мария Погребняк — о коронавирусе в семье
14:11
Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, пожаловалась на недостаточная внимание к ее семье, где почти все заболели коронавирусом.
— Сегодня пятый день болезни. Никто не звонил, не приезжал. Сегодня я звонила в детскую поликлинику спросить к детям врач приедет?! Сказали вам позвонят, — написала Мария Погребняк в Instagram. — Нас наблюдают дома. Мы под контролем врачей. Если станет хуже — госпитализируют.
Кто знает, через какое время должен приехать к нам Роспотребнадзор? Чтобы взять еще два повторных мазка на COVID-19?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...