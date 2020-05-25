«Муж до сих пор в больнице, у него двусторонняя пневмония». Мария Погребняк — о Павле
13:42
Мария Погребняк рассказала о состоянии мужа, нападющего «Урала» Павла Погребняка. Вся семья заболела коронавирусом, борьба с инфекцией длится пятые сутки.
— Муж до сих пор в больнице, — написала Мария Погребняк в Instagram. — У мужа высокая температура, кашель! Быстро переросло в в двустороннюю пневмонию
У меня: симптомы появились на 3 сутки! Пропало обоняние, жуткая слабость, горло.
Старший сын: температура 37,5, кашель, сделали кт — пневмония, начальная стадия.
Средний — температура за 38, рвота.
Младший — температура 37,3, слабость, рвота.
Мамы — температура, сильная слабость, кашель (у них хуже всего).
У всех COVID-19 положительный.
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