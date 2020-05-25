Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, рассказала подписчикам, как они переносит коронавирус, которым заболели почти все члены семьи. В частности, инфекция выявлена у пары и троих сыновей. Болезнь у них протекает пять дней.

— Два теста на коронавирус положительные. Новых симптомов нет! Обоняние не вернулось, — рассказала Погребняк в Instagram. — Мне и детям становится лучше. Температуры нет, но и обоняния тоже. Слабость осталась. Тяжелее двум нашим мамкам! У них кашель и температура держится.

Также девушка подробно описала, как болезнь проявилась у футболиста и детей: «Муж до сих пор в больнице, у него двусторонняя пневмония».