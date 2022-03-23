«У меня другие мечты». Первая ракетка мира внезапно завершила карьеру

Заявление австралийки Эшли Барти об уходе из спорта породило множество слухов и предположений.

Лидер мирового женского рейтинга Эшли Барти шокировала спортивный мир, объявив, что уходит из большого тенниса в 25 лет. Австралийка сообщила в социальных сетях, что намерена заняться чем-то другим, поскольку у нее есть «иные мечты». По словам девушки, она морально абсолютно истощена своей спортивной карьерой и физически не готова к штурму новых вершин. «Я благодарна за все, что дал мне этот вид спорта, и ухожу с чувством гордости и удовлетворения», — отметила Барти. Все это сильно напоминает скоропалительное завершение карьеры 22-летней на тот момент швейцарки Мартины Хингис в 2003 году, хотя обстоятельства, безусловно, отличаются.

Что же случилось на самом деле?

Барти возглавляет женский рейтинг на протяжении двух лет — с 22 марта 2020 года. Это самый долгий период лидерства со времен господства Серены Уильямс в 2013—2016 годах. При этом нельзя сказать, что Эшли — безусловный фаворит любого турнира, в котором она участвует. За два года австралийка выиграла только два «мейджора» — Уимблдон в прошлом году и Australian Open в нынешнем. Возможно, именно домашняя победа заставила австралийку думать о том, что программа-минимум в ее карьере выполнена, а новые рубежи требуют слишком больших жертв, к которым она не готова.

Эшли Барти. Фото AFP

Сейчас многие люди из мира тенниса говорят хорошие слова о Барти — рассказывают, что уходит легенда, не реализовавшая и части своего потенциала. Вероятно, это и так, но глупо отрицать, что в решении Эшли есть и плюсы, ведь она самый унылый и нехаризматичный лидер, возможно, во всей истории женского тенниса. На вершине рейтинга WTA оказывались самые разные персонажи, особенно в период безвластия, который продолжается последние лет 15, со времен ухода Жюстин Энен. С тех пор у женщин было более десятка первых ракеток, и большинство из них очень быстро пропадали с радаров.

Эшли сумела вернуть в WTA-тур некую стабильность, но ее образ — это настоящий кошмар для пиарщиков: не секси, не скандальная, скучная по своей манере игры и в плане общения с публикой. Была надежда, что, оказавшись в лучах славы и под страшным давлением, Барти выдаст что-нибудь яркое. Но вместо этого мы услышали: «Я устала, я ухожу». И теперь должны гадать, что же случилось на самом деле. Травма? Психологические проблемы? Перемены в личной жизни? Какая-нибудь нехорошая история вроде допинга, наркотиков, алкоголя, ставок или семейного насилия? Ситуация с тренерским штабом? Или просто глупость?

Неудавшаяся крикетистка

Безусловно, у Барти, как и у любого другого спортсмена, есть история преодоления. У нее были и тяжелые травмы, и серии неудач, после которых опускались руки. Семь лет назад она вообще сделала паузу в теннисной карьере ради того, чтобы переключиться на крикет. Барти стала самым результативным игроком в городском чемпионате Брисбена и имела все шансы стать профи совсем не в теннисе. Возможно, сейчас, переключившись на другую деятельность, Эшли через пару лет захочет вернуться. Как сделала та же Мартина Хингис.

Хотя кумиром Барти является не Хингис, а легендарная австралийка Ивонн Гулагонг. Эшли даже выходила на корт в платье с волнистой каймой — в память о фасоне, который полвека назад использовала Ивонн. Гулагонг, как и Барти, является представительницей одного из коренных племен Австралии. Впрочем, на этом сходство между двумя чемпионками заканчивается. Ивонн играла в очень эмоциональный теннис, а еще большую часть своей карьеры находилась под жестким прессингом своего тренера Вика Эдвардса. Позднее выяснилось, что этот специалист не гнушался даже сексуальных домогательств к своей воспитаннице, несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте.

Во время турниров тренер и его помощники практически не выпускали Гулагонг из гостиничного номера и запрещали встречаться с противоположным полом. Так что сочувствующие журналисты даже специально затягивали интервью с Эдвардсом, чтобы дать Ивонн возможность сходить на свидание. От тирании легенда австралийского тенниса избавилась только после того, как вышла замуж и переехала из Австралии в Великобританию. О личной жизни Барти известно очень мало. Мы знаем лишь, что ее официальный бойфренд — Гэрри Киссик, который работает поливальщиком лужаек в одном из гольф-клубов Австралии и безуспешно пытается начать карьеру гольфиста.

Эшли Барти. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Гламуризация алкоголя

В 2020 году после поражения в полуфинале Открытого чемпионата Австралии от Софьи Кенин Барти принесла на свою пресс-конференцию младенца, рассказав, что это ее племянница Оливия. Девочка внесла немного красок в очень сухой имидж Эшли. Но, если посмотреть соцсети австралийской теннисистки, фото с ребенком — единственные неофициозные проявления в потоке постановочных кадров. Все остальное забито снимками матчей и рекламными промо. Создается полное ощущение, что перед вами не живой человек, а машина для зарабатывания денег. Конечно, Марию Шарапову тоже в свое время обвиняли в чрезмерной нацеленности на заработки. Но поведение российской звезды на корте и за его пределами и образ Барти — это небо и земля.

Разумеется, это личное дело спортсменки, какой имидж ей выбирать — закрытой от публики пацанки или скандальной сексуальной барышни. Ведь первая ракетка мира — это тоже человек, что и подтвердила Барти, когда ее накануне Australian Open-2021 задержали в супермаркете за несоблюдение антиковидного регламента. Но то, чего ждут болельщики от суперзвезды спорта, — это возможность ее боготворить или ненавидеть, как было в случае с Марией Шараповой. Но Эшли, увы, давала слишком мало поводов для эмоций людям, живущим за пределами Австралии. Конечно, если вы не фанат австралийских аборигенов и не активист феминистского движения.

Единственный намек на скандал вокруг Эшли появился после ее победы на Открытом чемпионате Австралии в феврале этого года. Во время интервью австралийскому телевидению она в прямом эфире сделала глоток пива из бутылки, предложив присоединиться остальным людям в кадре, в том числе бывшим звездам австралийского тенниса Кейси Деллакуа и Алисии Молик. После этого на Барти обрушились обвинения в «прославлении и гламуризации алкоголя». Что же, невозможность расслабиться после тяжелой работы с бутылочкой пенного напитка — это, возможно, серьезный повод бросить эту работу. А если серьезно, то о том, чтобы круто изменить свою жизнь, мечтают очень многие люди на Земле. Другой вопрос — какая у Эшли альтернатива победам на корте и не будет ли она горько жалеть о нынешнем решении.