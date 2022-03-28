«Она просто развернулась и ушла с корта». Азаренко устроила скандал в матче с 16-летней теннисисткой

Бывшая первая ракетка мира передумала выступать прямо во время своего поединка на турнире в Майами.

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко из Белоруссии сильно разозлила болельщиков и организаторов турнира в Майами, внезапно прервав поединок третьего круга против 16-летней чешской теннисистки Линды Фрухвиртовой. При счете 6:2, 3:0 в пользу соперницы 32-летний ветеран просто собрала свои вещи и покинула корт. Просьбы судьи остаться и пройти официальные процедуры снятия с врачом и супервайзером успеха не возымели. Теперь Азаренко вынуждена отбиваться от обвинений в «неуважительном поведении» и рассказывать, что для восстановления психологических кондиций ей требуется небольшой перерыв в выступлениях.

Выйти на корт — это была ошибка

«Мне не стоило сегодня выходить на корт, — заявила белоруска в качестве оправдания своего поступка. — Последние несколько недель были крайне напряженными в моей личной жизни. Последний матч отнял у меня много сил, но я хотела сыграть перед замечательной публикой. Я решила попытаться сыграть, но это было моей ошибкой. Я надеюсь, что сделаю перерыв и смогу вернуться. Я прошу прощения у болельщиков за произошедшее. Я всегда готова к давлению на соревнованиях, всегда готова сражаться. Но в этой игре давление оказалось чрезмерным. Я обязательно извлеку из этого урок».

Фрухвиртова, которая стала самой молодой участницей 1/8 финала турнира в Майами с 2004 года, тоже была удивлена поведением Виктории. «Выход в четвертый круг для меня — невероятное событие, — отметила Линда. — Если честно, у меня нет слов. Конечно, я не хотела, чтобы матч завершился так. Что бы ни случилось, я желаю Вике скорейшего восстановления. Для меня было честью оказаться с ней на одном корте. Я так поняла, что у нее были какие-то проблемы со здоровьем, а потом она пожала мне руку и просто ушла».

«Самое неуважительное во всем этом было то, что Азаренко просто покинула корт, ничего не сказав и не объяснив, — не стала разводить дипломатию бывшая пятая ракетка мира словачка Даниэла Хантухова. — Думаю, WTA стоит обратить внимание на подобный поступок. Это неуважительно по отношению к болельщикам, арбитру и сопернице. На мой взгляд, если Азаренко продолжит в таком духе, ее перестанут приглашать на турниры. Это было некрасиво».

Виктория Азаренко. Фото Global Look Press

Проблемы в личной жизни

Азаренко в последнее время явно не в порядке, и это никак не связано с лишением российских и белорусских теннисистов возможности выступать под национальными флагами. Две недели назад с Викторией, которая давно проживает в США, случилась истерика прямо в ходе матча на турнире в Индиан-Уэллсе. Во время подачи белоруска неожиданно облокотилась на ракетку и разрыдалась. Спортсменку успокаивала даже спустившаяся с вышки судья. Азаренко пришла в себя только через несколько минут. Потом Виктория заявила, что все дело в травме правой руки, которая не позволяет ей нормально подавать.

Впрочем, банальная травма не объясняет, зачем после поражения в Калифорнии Азаренко удалила все свои аккаунты в соцсетях. Тем не менее на прошлой неделе теннисистка приехала в Майами, где выиграла во втором круге у россиянки Екатерины Александровой. А вот в следующем поединке, против Фрухвиртовой, настроение у Виктории было совсем другим. Несколько раз она вопрошала в сторону своего штаба: «Зачем я здесь?» Пока не решила просто сбежать с корта, устроив скандал и объяснив свое странное поведение «проблемами в личной жизни».

Виктория Азаренко. Фото Global Look Press

Слишком сильное давление

О сложностях в личной жизни Виктории известно только то, что несколько лет назад она пережила скандальный развод с отцом своего ребенка — тренером по гольфу Билли Маккигом. Его семья пыталась отобрать у теннисистки опеку над сыном Лео, и эта тяжба вроде бы не урегулирована до сих пор. Во всяком случае, Азаренко во избежание похищения сына часто возит его с собой по турнирам. Но связано ли происходящее сейчас со звездной теннисисткой с этой темой или у Вики новые неприятности — неизвестно.

Самое печальное, что Азаренко не единственная спортсменка, которая выплескивает на корт свои жизненные проблемы. Всем известны психологические трудности японки Наоми Осаки, которая в недавнем прошлом пропускала большие турниры, только бы не общаться с хамоватыми СМИ, а в Индиан-Уэллсе требовала от судьи дать ей микрофон, чтобы публично ответить болельщику, крикнувшему с трибуны, что игра Наоми — «отстой».

Также во время турнира в Индиан-Уэллсе самовольно покинула корт Аманда Анисимова. Американская спортсменка разрыдалась и не смогла продолжить матч против Лейлы Фернандес, упустив четыре матчбола на тай-брейке второго сета. Снятие с матча без разрешения врача и супервайзера Аманда объяснила плохим самочувствием и общими психологическими проблемами, появившимися после прошлогодней смерти отца. Понятно, что большой спорт — это в целом огромное давление, а когда это происходит на фоне личных проблем, удержаться очень тяжело. Однако теннисным властям надо как-то реагировать на происходящее. Иначе скоро поведение игроков во время поединков окончательно выйдет из-под контроля.