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Касаткина: «Скучаю по России, но приехать возможности нет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что скучает по родной стране.

«Честно, скучаю. В последний раз там была в 2021 году. Скучаю по России в целом, скучаю по дому. К сожалению, ситуация складывается так, что приехать туда возможности нет. Но, конечно, что бы ни происходило, родные пенаты в сердце», — приводит слова Касаткиной «Чемпионат».

В апреле 26-летняя теннисистка проиграла американке Даниэль Коллинз в финале грунтового турнира серии WTA 500 в Чарльстоне (США) — 2:6, 1:6.

Касаткина проиграла третий финал WTA в этом году.Ранее она уступила в решающем матче на турнире в Аделаиде, проиграв Елене Остапенко (Латвия) — 3:6, 2:6, а также на турнире в Абу-Даби, проиграв Елене Рыбакиной (Казахстан) — 1:6, 4:6.

Касаткина занимает 11-е место в рейтинге WTA.

Источник: «Чемпионат»
Теннис
Дарья Касаткина
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