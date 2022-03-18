Осака требует разрешить теннисистам отвечать хамам-болельщикам прямо на корте. Во что тогда превратится теннис?

Экс-первая ракетка мира заплакала после выкрика болельщицы, что она «отстой», и пыталась призвать обидчицу к ответу.

В 2018 году Наоми Осака выиграла свой первый турнир «Большого шлема». В финале в США она одолела Серену Уильямс, после чего даже спрятала слезы, появившиеся на глазах, под козырьком. После этого японская теннисистка побеждала на хардовых крупных турнирах еще трижды — один раз в Америке и два раза в Австралии. Но тот первый успех дался ей слишком тяжело — спортсменку захватила череда депрессий, выливающаяся в отказах с общением со СМИ и конфронтацией с болельщиками. Новый неприятный инцидент произошел в Индиан-Уэллсе, где болельщица крикнула японке с трибуны: «Наоми, ты отстой!» В этот момент Осака заплакала и просила судью дать ей микрофон, чтобы ответить на хамство.

Проблемы экс-первой ракетки мира продолжаются

В Индиан-Уэллсе Наоми крупно проиграла россиянке Веронике Кудерметовой и после матча решила высказаться об инциденте:

— Если честно, мне и раньше кричали всякое, — говорила Осака, отчаянно смахивая подступающие слезы. — Меня это не особо напрягало, но в этом матче прямо задело. Я смотрела старое видео, где Винус и Серену освистывают, и, если вы никогда этого не видели, его стоит посмотреть. И я не знаю почему, но это засело у меня в голове и много раз проигрывалось. Я стараюсь не плакать. Хочу просто сказать спасибо и поздравить Кудерметову. Спасибо.

Последний год был очень непростым в эмоциональном плане для четырехкратной победительницы турниров «Большого шлема». Во Франции на «Ролан Гаррос» она отказалась от общения со СМИ, привлекая внимание к проблемам ментального характера среди топ-спортсменов. К СМИ японка вернулась на турнире в Цинциннати, но там практически сразу же снова расплакалась после вопроса одного из журналистов, почему она не любит общаться с медиа, которые уделяют ей столько внимания. То, что Осака реально талантлива и популярна, говорят все ее титулы и даже тот факт, что теннисистка зажигала огонь на домашней Олимпиаде в Токио. Но с психологической точки зрения ее преследуют постоянные проблемы.

Наоми Осака. Фото USA Today Sports

Еще один скандал в Индиан-Уэллсе

Больше 20 лет назад в Калифорнии уже был большой скандал — тогда в нем были замешаны сестры Уильямс, о которых как раз и говорит Осака. Тогда Серену, которая уже выигрывала в Индиан-Уэллсе, освистала публика. Она и Винус достаточно просто добрались до полуфинала и должны были сыграть друг против друга. Обе уже были достаточно известны, и болельщики предвкушали интереснейший матч.

Но оказалось, что Винус решила сняться из-за травмы с той игры, поэтому Серена должна была автоматически проходить в финал. Все это случилось за несколько минут до начала матча, поэтому американская публика была сильно недовольна отсутствием теннисного шоу. Зрители свистели, топали, и многие из них явно посчитали, что это было подстроено. Россиянка Елена Дементьева, которую тогда обыграла старшая сестра, подлила масла в огонь, своеобразно ответив на вопрос о том, кто выйдет в финальный матч: «Думаю, это решит папа Ричард».

В заключительном матче в Индиан-Уэллсе Серене пришлось нелегко — она вышла играть против бельгийки Ким Клийстерс, но ее освистывали с первого шага на корте и радовались каждой ошибке теннисистки. Болельщики не смогли обойти вниманием и появившихся на арене сестру и отца Уильямс, встретив их тем же негодованием. Тогда не было заметно, что у Винус есть какие-то проблемы со здоровьем, из-за которых надо было сниматься. Ричард Уильямс ответил на это высоко поднятым кулаком — жестом Black Power.

Несмотря на все это, Серена все-таки победила, хотя и во время игры, и на церемонии награждения зрители продолжали освистывать спортсменку. Отец теннисистки заявлял, что это все — проявление расизма белокожих людей. Но официально так никто и не подтвердил, что были какие-то особенные выкрики со стороны публики. Младшая Уильямс в итоге бойкотировала турнир целых 14 лет, вернувшись туда только в 2015 году.

Наоми Осака. Фото USA Today Sports

Стоит ли разрешить перепалку с болельщиками?

Так что неудивительно, что Наоми Осака вспомнила ту историю — пару дней назад, конечно, не было постоянного свиста болельщиков, но, учитывая всю историю эмоциональных качелей японки, даже несколько сказанных слов могли сильно на нее повлиять. Наоми поддержали сразу несколько известных теннисистов, в том числе Даниил Медведев и Денис Шаповалов:

— Мы все совершаем ошибки и принимаем верные решения, иногда нам плохо, иногда хорошо. В принципе, я могу понять, что Наоми было некомфортно, когда она это услышала, и полностью понимаю ее чувства. Жизнь была бы проще, если бы все были спокойны и не злились, — рассказал россиянин, добавив, что ему самому было некомфортно в некоторых моментах на Открытом чемпионате Австралии. Канадец Шаповалов и вовсе назвал всю ситуацию позором, потому что болельщики пришли смотреть на великую теннисистку. В подобном ключе поддержки высказались Рафаэль Надаль и Энди Маррей.

Наоми после выкрика болельщицы на некоторое время перестала играть и спросила судью, можно ли удалить хейтершу с трибуны. Осаке также не разрешили обратиться к фанатке прямо во время матча, из-за чего это пришлось делать только после игры через СМИ. Поэтому вопрос, можно ли было позволить Осаке высказаться прямо здесь и сейчас и тем самым сбросить хоть часть напряжения, остается открытым. С одной стороны, запретить зрителям как-то выражать свою позицию и отношение к игрокам невозможно — тогда придется вообще проводить матчи без публики. К тому же возможная перепалка при условии какого-то ответа теннисистов приведет к не совсем спортивному окончанию матчей. С другой, это позволило бы эмоционально разгрузиться многим спортсменам, которые всегда испытывают стресс в таких ситуациях.