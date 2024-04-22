Касаткина выбыла из топ-10 чемпионской гонки WTA

Россиянка Дарья Касаткина выбыли из первой десятки чемпионской гонки WTA. Теннисистка опустилась с 10-й на 11-ю строчку.

Позиции потеряла и ее соотечественница Анна Калинская, которая переместилась с 9-го на 10-е место.

Вероника Кудерметова поднялась на 4 строчки — с 42-й на 38-ю. Мирра Андреева, занимавшая 49-е место, теперь оказалась 40-й.

Касаткина выбыла из топ-10 чемпионской гонки WTA

Россиянка Дарья Касаткина выбыли из первой десятки чемпионской гонки WTA. Теннисистка опустилась с 10-й на 11-ю строчку.

Позиции потеряла и ее соотечественница Анна Калинская, которая переместилась с 9-го на 10-е место.

Вероника Кудерметова поднялась на 4 строчки — с 42-й на 38-ю. Мирра Андреева, занимавшая 49-е место, теперь оказалась 40-й.

Чемпионская гонка WTA от 22 апреля:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 3335 очков

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3193

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2628

4 (4). Даниэль Коллинз (США) — 2022

5 (6). Коко Гауфф (США) — 1873

6 (5). Циньвэнь Чжэн (Китай) — 1845

7 (12). Марта Костюк (Украина) — 1675

8 (8). Ясмин Паолини (Италия) — 1580

9 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 1554

10 (9). Анна Калинская (Россия) — 1435

11 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 1358

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1177

16 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 1063

25 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 696

38 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 449

40 (49). Мирра Андреева (Россия) — 422

48 (50). Диана Шнайдер (Россия) — 387