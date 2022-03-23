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Сегодня, 06:46

Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры

Эшли Барти сообщила, что завершает карьеру в возрасте 25 лет
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эшли Барти.
Фото Getty Images

Австралийская теннисистка Эшли Барти объявила о завершении карьеры в возрасте 25 лет. О причинах такого решения первая ракетка мира не сообщила. По ее словам, подробности она расскажет на завтрашней пресс-конференции.

«Сегодня для меня сложный и очень эмоциональный день, так как я объявляю о своем уходе из тенниса, — написала Барти в соцсетях. — Не знала, как сообщить об этом, поэтому попросила свою хорошую подругу Кэйси Дельаква помочь мне.

Я очень благодарна за все, что дал мне этот вид спорта, и ухожу с чувством гордости и удовлетворения. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути, я всегда буду благодарна вам за воспоминания, которые мы создали вместе".

Барти побеждала на трех турниах Больщого шлема в одиночном разряде — Asutralian Open, Roland Garros и «Уимблдоне». Всего у неее 15 побед на различных турниах в одиночном разряде. Кроме того, у нее 12 трофеев в парном разряде, среди них победа на US Open-2018.

Теннис
Эшли Барти
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