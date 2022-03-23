Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:04

Премьер-министр Австралии отреагировал на решение Эшли Барти завершить карьеру

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал решение первой ракетки мира Эшли Барти завершить карьеру в 25 лет.

«Хотел бы поблагодарить Эшли за то, что она вдохновляет молодежь, в особенности молодое поколение коренных жителей страны. Спасибо Эш за то, что она вдохновляет страну, вдохновляет нацию, которая нуждается в хорошей поддержке. Никто из нас никогда не забудет потрясающее возвращение на Australian Open в этом году», — приводит слова Моррисона Daily Mail.

Барти побеждала на трех турнирах Большого шлема в одиночном разряде — Asutralian Open, Roland Garros и «Уимблдоне».

Всего у нее 15 побед на различных турнирах в одиночном разряде. Кроме того, у теннисистки 12 трофеев в парном разряде, среди них победа на US Open-2018.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/tennis/article-10642323/Australia-reacts-Ash-Barty-announces-retirement-tennis-aged-just-25.html
Теннис
Эшли Барти
0
Читайте также
Как найти хорошую работу: подготовка к собеседованию и возможные ошибки
Роман с Липницкой, дружба с Туктамышевой. Кто будет защищать честь Тутберидзе на чемпионате мира, куда не пустили россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ты ведь знаешь, что я в слезах?» Халеп прокомментировала решение Барти
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости