Премьер-министр Австралии отреагировал на решение Эшли Барти завершить карьеру

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал решение первой ракетки мира Эшли Барти завершить карьеру в 25 лет.

«Хотел бы поблагодарить Эшли за то, что она вдохновляет молодежь, в особенности молодое поколение коренных жителей страны. Спасибо Эш за то, что она вдохновляет страну, вдохновляет нацию, которая нуждается в хорошей поддержке. Никто из нас никогда не забудет потрясающее возвращение на Australian Open в этом году», — приводит слова Моррисона Daily Mail.

Барти побеждала на трех турнирах Большого шлема в одиночном разряде — Asutralian Open, Roland Garros и «Уимблдоне».

Всего у нее 15 побед на различных турнирах в одиночном разряде. Кроме того, у теннисистки 12 трофеев в парном разряде, среди них победа на US Open-2018.