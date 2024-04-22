Бадоса: «Врачи сказали мне, что продолжать карьеру будет очень сложно»

Испанская теннисистка Паула Бадоса ответила на вопрос о возможном завершении карьеры на фоне проблем со здоровьем.

Ранее спортсменка рассказала, что получила разрыв большой приводящей мышцы бедра во время матча второго круга турнира в Штутгарте против белоруски Арины Соболенко.

«В Индиан-Уэллсе врачи сказали мне, что продолжать карьеру будет очень сложно. Мы пробовали инъекции кортизона. Они говорят, что это единственный вариант, который могут мне предложить, если я хочу выступать еще несколько лет. Мне всего 26 лет, я люблю играть в теннис. Когда нет такой возможности, это плохо. Я буду рада, если смогу играть еще три-четыре года», — сказала Бадоса в подкасте WTA Insider.

Бадоса является бывшей второй ракеткой мира. На данный момент она занимает 101-е место в мировом рейтинге. За карьеру испанка выиграла три турнира WTA.