Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:18

Бадоса: «Врачи сказали мне, что продолжать карьеру будет очень сложно»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанская теннисистка Паула Бадоса ответила на вопрос о возможном завершении карьеры на фоне проблем со здоровьем.

Ранее спортсменка рассказала, что получила разрыв большой приводящей мышцы бедра во время матча второго круга турнира в Штутгарте против белоруски Арины Соболенко.

«В Индиан-Уэллсе врачи сказали мне, что продолжать карьеру будет очень сложно. Мы пробовали инъекции кортизона. Они говорят, что это единственный вариант, который могут мне предложить, если я хочу выступать еще несколько лет. Мне всего 26 лет, я люблю играть в теннис. Когда нет такой возможности, это плохо. Я буду рада, если смогу играть еще три-четыре года», — сказала Бадоса в подкасте WTA Insider.

Бадоса является бывшей второй ракеткой мира. На данный момент она занимает 101-е место в мировом рейтинге. За карьеру испанка выиграла три турнира WTA.

Теннис
0
Читайте также
Рыбакина стала победительницей турнира в Штутгарте
Титов оценил игру Соболева в матче «Спартака» с «Ростовом»
Источник заявил о самоубийстве 21-летней волейболистки Михайлиной
«Спартак» лишится звезд, «Локо» — Дзюбы, а ЦСКА — легенды. Топ-10 игроков РПЛ с истекающими контрактами, которые летом станут безработными
Кремль предупредил об ответе РФ в случае размещения в Польше ядерного оружия США
СМИ сообщили об исчезновении предполагаемого координатора подрыва СП
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбакина: «У меня есть все шансы выиграть турнир «Большого шлема» на любом покрытии»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости