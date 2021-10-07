Скандал в Америке. Тренер-растлитель едва не похоронил сезон в лучшей футбольной женской лиге мира

В женском футболе — громкий скандал.

Взрыв после журналистского расследования

В Америке, которая считается одним из законодателей мод в женском футболе, грандиозный скандал, который привел к приостановке чемпионата NWSL — самой статусной лиги, являющейся, по сути, аналогом мужской MLS. Главный злодей — тренер Пол Райли, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

Информационную бомбу взорвало такое авторитетное издание, как The Athletic. Его журналисты провели большое расследование, в рамках которого опросили представителей ряда клубов в женском футболе, а также футболисток, выступавших под началом Райли в разных командах, начиная с 2010 года.

При этом большинство собеседников издания согласились на общение только на условиях анонимности. Но кто-то, как Шинейд Фарелли, ничего не скрывал. Девушка рассказала, что Райли заставил ее заняться с ним сексом, а также принуждал ее целоваться с другой футболисткой. Список обвинений обширен. От кажущихся на общем фоне мелочью вечеринок, когда тренер напивался вместе с игроками, или собраний команды в его доме, когда подопечные употребляли алкоголь и плавали в бассейне, до оскорбительных шуток о лишнем весе и сексуальной ориентации.

Также с официальными обвинениями тренера выступила Мана Шим. «Он хищник. Он сексуально домогался меня, он сексуально принуждал Шинейд, и он лишил нас карьеры», — призналась Шим ESPN. Она утверждает, что каждый день становился испытанием, и она пережила это только благодаря помощи команды.

При этом сам Райли, которого мгновенно уволили из «Северной Каролины», ответил на обвинения в электронном письме и заявил, что большинство утверждений его экс-подопечных не соответствуют действительности, а также заявил, что у него не было сексуальных отношений со спортсменками и он никогда и никого не домогался.

Опрошенные же спортсменки упоминают как вербальную агрессию, так и несколько случаев сексуального насилия.

Былые заслуги не в счет

58-летний Райли — англичанин. Родился в Ливерпуле, а в 18 лет переехал в США, поступив в Университет Адельфи. С 1982 по 1985 год играл за студенческую команду «Пантерз», заслужив годы спустя место в зале славы учебного заведения. Райли, который за четыре сезона забил 39 голов и отдал 43 передачи, назван одним из лучших игроков за всю историю «Пантер».

По окончании университета Райли совмещал игру с тренерской работой, начав с роли ассистента. У него было достаточно успехов на разном уровне в местных лигах, а работа в женском футболе — это шесть клубов, несколько лиг, два титула чемпиона NWSL и два звания тренера года в главной женской лиге. Однако когда в Америке дело доходит до таких обвинений, былые заслуги не играют никакой роли.

Тем более в женском футболе, где социальная активность спортсменок весьма высока. Они воевали с президентом США Дональдом Трампом, так что тренер — пусть и заслуженный — для них не самый сложный оппонент. И мгновенное заявление одной из лучших футболисток мира Меган Рапино с призывом к немедленным действиям со стороны всех, кто наделен властью, было услышано.

О начале расследования заявили в ФИФА. Со специальным заявлением выступил Всемирный профсоюз футболистов FIFPro: «Мы видим один из самых худших сценариев, которые могут произойти, когда футболистки-женщины лишены прав». А независмимое расследование со стороны Американской федерации футбола (US Soccer) возглавит ранее исполнявшая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс.

Что касается NWSL, то на выходных по требованию профсоюза были отменены все матчи турнира. Теперь сезон продолжится, однако комиссар лиги Лиза Бэрд и главный юрист Лиза Левин подали прошения об отставке.

Системная проблема

Как оказалось, масштаб личности Райли вскрыл целый пласт проблем в NWSL, которая позиционирует себя как лучшая в мире женская лига. В частности, одна из звезд мирового масштаба Алекс Морган в эфире телеканала NBC подняла тему системного провала лиги в вопросах сексуального насилия и жестокости. Она рассказала, что помогала подать жалобу одной из спортсменок, однако расследование не проводилось должным образом, не было жесткой реакции лиги, которая не стала расширять расследование после заявления двух футболисток еще в 2015 году, а совладелец «Портленда» Мэррит Полсон, у которого есть успешный клуб в MLS, проигнорировал обращение Маны Шим.

И только сейчас по требованию игроков начнет работу анонимная горячая линия. Полсон же принес всем извинения, рассказал о новых шагах и в ответ на публикацию The Athletic написал открытое письмо, в котором отметил: «Мы аплодируем не только их смелости в выступлении, но и их решимости быть услышанными. Это не должно было быть так сложно и не должно было длиться так долго, чтобы пострадавшие понесли большие личные и профессиональные потери».

Райли — уже четвертый тренер, с начала года лишившийся работы по причинам, не имеющим прямого отношения к футболу. Так, Ричи Берка из «Вашингтон Спиритс» уволили за оскорбления и расистские высказывания. В отставку пришлось уйти и владельцу клуба Стиву Болдуину, так как и его, и генерального директора клуба Ларри Беста предупреждали о репутации тренера, но они все равно взяли его на работу, а позднее проигнорировали сделанные внутри клуба заявления игроков.

Скандал поднялся после августовского материала в Washington Post, однако руководство клуба тогда выпустило пресс-релиз, в котором заявило, что Берк оставил свой пост из-за проблем со здоровьем, а не из-за того, что несколько игроков покинули команду в связи с жестоким обращением. Тут уже лига вмешалась в ситуацию, уволив тренера в соответствии с программой политики противодействия преследованию, которую утвердили в начале года под давлением группы игроков во главе с Алекс Морган.

Ранее клуб OL Reign уволил добившегося больших успехов в «Лионе» Фарида Бенстити. Согласно официальной версии — в связи со спортивными результатами. Гендиректор Билл Предмор поблагодарил специалиста за все, что он привнес в организацию, и только потом выяснилось, что настоящей причиной стали поданные в лигу заявления игроков об оскорблениях. А футболистка сборной США Линдси Хоран в интервью Yahoo Sports рассказала, как в свое время пересекалась с Бенстити в «ПСЖ», и этот помешанный на фитнесе специалист проявлял себя как женоненавистник, придирался в внешности подопечных и требовал их похудеть. Кстати, какое-то время французский тренер работал в нашей стране с клубом «Россиянка», сделав его чемпионом России, а также возглавлял национальную команду.

Так что теперь NWSL нужно сделать все для очищения своей репутации. В Америке же была другая женская лига — WPS, однако ее похоронили не только неумело управление и неоправданно высокие вложения в звезд, но и репутация владельца Дэна Борислоу. Тот закатывал шикарные вечеринки, отпускал в адрес футболистов сальные шуточки, которые трактуются как домогательства, и просил называть себя Папочка.

Сейчас нынешней лиге нужно меняться и прислушиваться к каждому чиху профсоюза (NWSLPA), который заявил: ««Мы отказываемся молчать. Наша обязанность как игроков — говорить правду властям. Мы больше не будем причастны к культуре молчания, которая привела к злоупотреблениям и эксплуатации в нашей лиге и в нашем спорте».