Зиданшек обыграла Минеллу во втором раунде турнира в Лозанне
21:03
Словенская теннисистка Тамара Зиданшек победила представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу (6:2, 7:5) во втором раунде турнира WTA в Лозанне (Швейцария).
Матч продолжался 1 час 39 минут. Следующей соперницей Зиданшек станет итальянка Лючия Бронцетти.
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Тамара Зиданшек (Словения, 1) — Мэнди Минелла (Люксембург) — 6:2, 7:5
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