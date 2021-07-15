Крейчикова обыграла Бонавантюр во втором раунде турнира в Праге
20:24
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила бельгийку Изалин Бонавантюр (7:6 (7:2), 6:4) во втором раунде турнира WTA в Праге (Чехия).
Матч продолжался 1 час 39 минут. Следующей соперницей Крейчиковой станет ее соотечественница Катержина Синякова.
Прага (Чехия)
Турнир WTA Livesport Prague Open 2021
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — Изалин Бонавантюр (Бельгия) — 7:6 (7:2), 6:4
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