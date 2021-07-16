Швейцарская теннисистка Тимея Бачински объявила о завершении карьеры. 32-летняя спортсменка за свою карьеру выиграла четыре титула WTA одиночном разряде и пять — в парном. Кроме того, она дважды доходила до полуфинала Roland Garros. Наивысшей позицией в рейтинге для было было девятое место в 2016 году.

«Дорогой профессиональный теннис, будучи маленькой девочкой, я никогда не могла представить, что совершу с твоей помощью так много прекрасных вещей, испытаю так много эмоций, узнаю так много, особенно о себе, но и о мире, — написала Бачински в Instagram. — Ты был самой прекрасной школой жизни, и я не могу не отблагодарить тебя за это. 18 прекрасных лет, в течение которых я посвятила себя тебе. Теперь мне пора перевернуть страницу... Сегодня я ухожу из профессионального спорта, но никогда не забуду, как блестели мои глаза. С огромной любовью ко всем вам, берегите себя».