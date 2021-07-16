Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Тимея Бачински объявила о завершении карьеры

11:33

Швейцарская теннисистка Тимея Бачински объявила о завершении карьеры. 32-летняя спортсменка за свою карьеру выиграла четыре титула WTA одиночном разряде и пять — в парном. Кроме того, она дважды доходила до полуфинала Roland Garros. Наивысшей позицией в рейтинге для было было девятое место в 2016 году.

«Дорогой профессиональный теннис, будучи маленькой девочкой, я никогда не могла представить, что совершу с твоей помощью так много прекрасных вещей, испытаю так много эмоций, узнаю так много, особенно о себе, но и о мире, — написала Бачински в Instagram. — Ты был самой прекрасной школой жизни, и я не могу не отблагодарить тебя за это. 18 прекрасных лет, в течение которых я посвятила себя тебе. Теперь мне пора перевернуть страницу... Сегодня я ухожу из профессионального спорта, но никогда не забуду, как блестели мои глаза. С огромной любовью ко всем вам, берегите себя».

Публикация от Timea Bacsinszky (@timea.official)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Он поймал свою последнюю шайбу». Вратарь спас друга и его беременную жену от взрыва фейерверка
Жена Маркова о дисквалификации мужа после завершения карьеры: «Спасибо нашей системе!»
«Вот это конфетка». Фигуристка Сотникова показала фото в купальнике
Загитова сделала шаг по стопам Тутберидзе. Этим летом она успевает все: шоу, Крым, магазин игрушек
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд