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7 февраля, 21:37

Жабер победила Радукану и вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Руслан Минаев
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Туниска Онс Жабер победила британку Эмму Радукану во втором круге турнира в Абу-Даби (ОАЭ) — 6:4, 6:1.

Вторая «сеянная» вышла в четвертьфинал и сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя, которая была сильнее польки Магды Линетт (7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:1).

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Онс Жабер (Тунис, 2) — Эмма Радукану (Великобритания, WC) — 6:4, 6:1

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 6) — Магда Линетт (Польша) — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:1

Теннис
Беатрис Хаддад Майя
Онс Жабер
Эмма Радукану
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