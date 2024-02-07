Жабер победила Радукану и вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Туниска Онс Жабер победила британку Эмму Радукану во втором круге турнира в Абу-Даби (ОАЭ) — 6:4, 6:1.
Вторая «сеянная» вышла в четвертьфинал и сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя, которая была сильнее польки Магды Линетт (7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:1).
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Онс Жабер (Тунис, 2) — Эмма Радукану (Великобритания, WC) — 6:4, 6:1
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 6) — Магда Линетт (Польша) — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:1
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