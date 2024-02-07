Касаткина сыграет с румынкой Кирстей в четвертьфинале турнира в Абу-Даби
Румынка Сорана Кирстя обыграла гречанку Марию Саккари во втором круге турнира в Абу-Даби — 6:2, 6:1.
Матч длился 1 час 17 минут.
Кирстя вышла в четвертьфинал и сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая победила американку Эшлин Крюгер — 6:3, 7:5.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open
Призовой фонд 922 573 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Сорана Кирстя (Румыния) — Мария Саккари (Греция, 3) — 6:2, 6:1
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