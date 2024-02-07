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7 февраля, 19:31

Касаткина сыграет с румынкой Кирстей в четвертьфинале турнира в Абу-Даби

Руслан Минаев
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Румынка Сорана Кирстя обыграла гречанку Марию Саккари во втором круге турнира в Абу-Даби — 6:2, 6:1.

Матч длился 1 час 17 минут.

Кирстя вышла в четвертьфинал и сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая победила американку Эшлин Крюгер — 6:3, 7:5.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Сорана Кирстя (Румыния) — Мария Саккари (Греция, 3) — 6:2, 6:1

Теннис
Дарья Касаткина
Сорана Кирстя
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