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8 февраля, 00:04

Эрика Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Румынии

Руслан Минаев
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Россиянка Эрика Андреева проиграла румынке Ане Богдан во втором круге турнира в городе Клуж-Напоке (Румыния) — 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 47 минут. Андреева сделала за игру 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. У Богдан — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

Соперницей румынки в четвертьфинале станет Аранча Рус (Нидерланды, 1).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ана Богдан (Румыния, 8) — Эрика Андреева (Россия, Q) — 6:4, 6:4

Теннис
Эрика Андреева
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