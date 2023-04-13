WTA возобновит проведение турниров в Китае

Женская теннисная ассоциация (WTA) возобновит проведение турниров в Китае этой осенью, сообщает пресс-служба WTA.

В 2021 году WTA отказалась от работы в стране из-за дела Пэн Шуай. Ассоциация потребовала официального расследования обвинений и встречи с девушкой.

Глава WTA Стив Саймон сообщил, что соревнования в Китае начнутся в сентябре. Календарь пока не составлен, но в этом году ожидается восемь турниров: в Чжэнчжоу, Пекине, Гуанчжоу, Наньчане, Гонконге и Ухане, малый итоговый в Чжухае и итоговый в Шэньчжэне.

По словам Саймона, что итоговый останется в Шэньчжэне до 2031 года, чтобы выполнить первоначальное 10-летнее обязательство.

Саймон рассказал, что они так и не смогли напрямую связаться с Пэн Шуай, но отметил, что «люди, близкие к Пэн» заверили тур, что «она в безопасности и живет со своей семьей в Пекине».

«Сейчас мы убеждены, что требования, которые мы выдвинули, не будут выполнены. И поэтому не имеет смысла придерживаться той же стратегии, нам нужен другой подход. Члены организации считают, что настало время возобновить работу в Китае. Мы гордимся позицией, которую заняли [в деле Пэн]. Если бы мне пришлось заново принимать решение заново, несомненно, я сделал бы то же самое», — сказал Саймон.

Он добавил, что китайские теннисные чиновники заверили WTA заверения, что «спортсмены и персонал будут в безопасности во время пребывания в Китае».