Свентек польщена тем, что попала в список 100 самых влиятельных людей года

Польская теннисистка Ига Свентек отреагировала на попадание в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии Time.

«Я никогда не думала, что со мной случится что-то подобное. Спасибо Time за эту невероятную честь и признание. И спасибо, Микаэла Шиффрин, за твои слова. Это очень много значит для меня», — написала теннисистка в соцсетях.

Свентек является первой ракеткой мира. На ее счету три победы на турнирах «Большого шлема» и двенадцать — на турнирах WTA в одиночном разряде.