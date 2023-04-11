Потапова отреагировала на хейт после инцидента с джерси «Спартака»

Российская теннисистка, 25-я ракетка мира Анастасия Потапова прокомментировала хейт, обрушившийся на нее после выхода на матч третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в футболке «Спартака».

«Я не расстраивалась, меня это не задело. Абсолютно спокойно к этому отнеслась. Во-первых, что это вылилось в такую историю, стало сюрпризом для меня и для всех. Но, видимо, людям главное дать повод и дальше они сделают все сами — увидят скрытый смысл, которого там абсолютно нет. Я видела, что писали много. Но больше всего ощутила поддержку от российских медиа и от многих иностранных СМИ. У меня даже выросла активность в соцсетях, это стало неожиданным хайпом. Очень много получала сообщений: «Настя, не обращай внимания, все нормально, мы знаем, что в этом ничего такого нет». Выступали с поддержкой на разных языках: писали не только на русском. Мне никогда в жизни не писали столько русскоязычных, сколько в этот раз и именно со словами поддержки», — приводит слова Потаповой «Чемпионат».

22-летняя спортсменка появилась в футболке «Спартака» в матче третьего круга с американкой Джессикой Пегулой (6: 3, 4:6, 5:7) в турнире в Индиан-Уэллсе. После игры Потапова получила предупреждение от WTA.