WTA отреагировала на заявление Пэн Шуай о том, что она не обвиняла в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

«Было приятно снова увидеть Пэн Шуай на публике, и мы надеемся, что она в порядке, — цитирует заявление организации Reuters. — Как мы неоднократно заявляли, эти выступления не уменьшают и не отменяют серьезных опасений WTA по поводу ее благополучия и возможности общаться без цензуры и принуждения. Мы по-прежнему неуклонно призываем провести без цензуры полное, справедливое и прозрачное расследование ее обвинений в сексуальном насилии, которые и послужили причиной нашего первоначального беспокойства».

В начале ноября в китайской соцсети Weibo Шуай написала, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли. Затем сообщение было удалено, а теннисистка перестала выходить на связь.

Через несколько недель китайское государственное телевидение показало письмо от Пэн Шуай, где она утверждала, что «просто отдыхает дома». Этому заявлению никто не поверил, и глава МОК Томас Бах созвонился с Пэн по видеосвязи. Во время звонка она также утверждала, что «в безопасности и здорова».