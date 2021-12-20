WTA — о заявлении Пэн Шуай: «Это не отменяет опасений по поводу ее возможности общаться без принуждения»
WTA отреагировала на заявление Пэн Шуай о том, что она не обвиняла в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.
«Было приятно снова увидеть Пэн Шуай на публике, и мы надеемся, что она в порядке, — цитирует заявление организации Reuters. — Как мы неоднократно заявляли, эти выступления не уменьшают и не отменяют серьезных опасений WTA по поводу ее благополучия и возможности общаться без цензуры и принуждения. Мы по-прежнему неуклонно призываем провести без цензуры полное, справедливое и прозрачное расследование ее обвинений в сексуальном насилии, которые и послужили причиной нашего первоначального беспокойства».
В начале ноября в китайской соцсети Weibo Шуай написала, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли. Затем сообщение было удалено, а теннисистка перестала выходить на связь.
Через несколько недель китайское государственное телевидение показало письмо от Пэн Шуай, где она утверждала, что «просто отдыхает дома». Этому заявлению никто не поверил, и глава МОК Томас Бах созвонился с Пэн по видеосвязи. Во время звонка она также утверждала, что «в безопасности и здорова».
Дополнительная информация:
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/china-tennis-star-peng-denies-that-she-made-accusation-sexual-assault-2021-12-19/
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