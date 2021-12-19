Пэн Шуай: «Хочу прояснить ситуацию: я никогда никого не обвиняла в сексуальном насилии»
Китайская теннисистка Пэн Шуай опровергла сообщения, что обвиняла в сексуальных домогательствах бывшего члена постоянного комитета политбюро ЦК КПК, бывшего вице-премьера Госсовета КНР 75-летнего Чжан Гаоли.
«Я хочу прояснить ситуацию: я никогда никого не обвиняла в сексуальном насилии... Удаление аккаунта в социальной сети? Это мое личное дело. Все эта ситуация — большое недопонимание», — приводит слова китаянки The Guardian.
В начале ноября в своем сообщении в китайской соцсети Weibo Пэн Шуай рассказала, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, занимавшим пост вице-премьера Госсовета КНР в 2013-2018 гг. Чжан считался близким соратником председателя КНР Си Цзиньпина.
Сообщение было быстро удалено, а теннисистка перестала выходить на связь.
Это обеспокоило ее коллег по теннисному спорту, и они стали требовать выяснить, что происходит с Пэн Шуай. В социальных сетях появился хэштег #WhereisPengShuai чтобы привлечь внимание публики и властей к исчезновению теннисистки.
Через несколько недель китайское государственное телевидение показало письмо от Пэн Шуай, где она утверждала, что «просто отдыхает дома»
Это письмо мало кого успокоило, и глава МОК Томас Бах созвонился с теннисисткой по видеосвязи. Во время звонка она также утверждала, что «в безопасности и здорова».
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