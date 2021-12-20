Барти стала пятой теннисисткой в истории, которая провела 100 недель подряд на первой строчке рейтинга WTA

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти начала сотую неделю в качестве лидера рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA).

Она стала пятой теннисисткой в истории, которой удалось достичь подобного результата. До нее это удавалось Крис Эверт, Мартине Навратиловой, Серене Уильямс и Штеффи Граф.

В этом сезоне Барти стала победительницей Уимблдона и четырех турниров WTA.