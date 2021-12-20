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Барти стала пятой теннисисткой в истории, которая провела 100 недель подряд на первой строчке рейтинга WTA

10:10
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Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти начала сотую неделю в качестве лидера рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA).

Она стала пятой теннисисткой в истории, которой удалось достичь подобного результата. До нее это удавалось Крис Эверт, Мартине Навратиловой, Серене Уильямс и Штеффи Граф.

В этом сезоне Барти стала победительницей Уимблдона и четырех турниров WTA.

Дополнительная информация:

https://www.tennis.com/news/articles/ashleigh-barty-kicks-off-100th-straight-week-at-no-1-on-wta-rankings

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Екатерина Савостина все материалы автора
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