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Белинда Бенчич заразилась коронавирусом

18:00
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Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич написала в Twitter, что заразилась коронавирусом.

«К сожалению, несмотря на то что я полностью вакцинирована, я недавно сдала положительный тест на коронавирус. У меня довольно серьезные симптомы — жар, боли, озноб.

Я находилась на последних этапах подготовки к австралийским турнирам, но я поеду в Австралию, как только мне разрешат выйти из изоляции», — написала спорстменка.

На прошлой неделе Бенчич выступала в Абу-Даби в товарищеском турнире. Там же играл Рафаэль Надаль, который тоже сдал положительный анализ.

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Иван Шитик все материалы автора
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