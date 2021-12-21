Белинда Бенчич заразилась коронавирусом
18:00
Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич написала в Twitter, что заразилась коронавирусом.
«К сожалению, несмотря на то что я полностью вакцинирована, я недавно сдала положительный тест на коронавирус. У меня довольно серьезные симптомы — жар, боли, озноб.
Я находилась на последних этапах подготовки к австралийским турнирам, но я поеду в Австралию, как только мне разрешат выйти из изоляции», — написала спорстменка.
На прошлой неделе Бенчич выступала в Абу-Даби в товарищеском турнире. Там же играл Рафаэль Надаль, который тоже сдал положительный анализ.
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