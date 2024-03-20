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20 марта, 09:59

Возняцки: «Я сказала Арине Соболенко, что буду рядом, если ей что-то понадобится»

Алина Савинова
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Каролин Возняцки.
Фото Global Look Press

Датская теннисистка Каролин Возняцки поделилась мыслями о ситуации вокруг второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко.

«Даже представить не могу, через что сейчас проходит Арина. Говорю это через слезы. Это такая ужасная ситуация. Это очень тяжело. Я обратилась к ней и сказала, что буду рядом, если ей что-то понадобится. Я люблю Арину. Она замечательный человек. Она всегда такая радостная и открытая. Видеть, как она проходит через это, душераздирающе», — цитирует Возняцки TennisUpToDate.

19 марта стало известно о смерти экс-хоккеиста Константина Кольцова в Майами, с которым Соболенко состояла в отношениях. Полиция Майами назвала самоубийство предполагаемой причиной смерти 42-летнего специалиста.

Кольцов выступал за ряд клубов КХЛ и НХЛ. С 2017 года он вел тренерскую деятельность. В 2022-м белорус вошел в тренерский штаб уфимского «Салавата Юлаева», где работал ассистентом главного тренера Виктора Козлова.

Источник: https://tennisuptodate.com/wta/i-told-her-that-i-was-here-if-she-needed-everything-caroline-wozniacki-left-emotional-discussing-aryna-sabalenka-tragedy
Теннис
Арина Соболенко
Каролин Возняцки
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