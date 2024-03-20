Возняцки: «Я сказала Арине Соболенко, что буду рядом, если ей что-то понадобится»

Датская теннисистка Каролин Возняцки поделилась мыслями о ситуации вокруг второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко.

«Даже представить не могу, через что сейчас проходит Арина. Говорю это через слезы. Это такая ужасная ситуация. Это очень тяжело. Я обратилась к ней и сказала, что буду рядом, если ей что-то понадобится. Я люблю Арину. Она замечательный человек. Она всегда такая радостная и открытая. Видеть, как она проходит через это, душераздирающе», — цитирует Возняцки TennisUpToDate.

19 марта стало известно о смерти экс-хоккеиста Константина Кольцова в Майами, с которым Соболенко состояла в отношениях. Полиция Майами назвала самоубийство предполагаемой причиной смерти 42-летнего специалиста.

Кольцов выступал за ряд клубов КХЛ и НХЛ. С 2017 года он вел тренерскую деятельность. В 2022-м белорус вошел в тренерский штаб уфимского «Салавата Юлаева», где работал ассистентом главного тренера Виктора Козлова.