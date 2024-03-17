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17 марта, 19:45

Тимофеева вышла в финал квалификации турнира в Майами

Алина Савинова
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Российская теннисистка Мария Тимофеева обыграла испанку Марину Бассольс в полуфинале квалификации турнира в Майами.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу 20-летней россиянки. На счету Тимофеевой в этом матче 3 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 20.

В финале квалификации российская теннисистка сыграет против победительницы встречи Тамара Корпач (Германия) — Маи Хонтама (Япония).

«Тысячник» в Майами стартует 19 марта и завершится 30-го числа.

Теннис
Мария Тимофеева
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