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17 марта, 16:21

Иванов назвал фаворита в финале турнира в Индиан-Уэллсе между Медведевым и Алькарасом

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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о предстоящем финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе между россиянином Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом из Испании.

Очная встреча теннисистов состоится в ночь на 18 марта. Начало — в 00.00 мск.

«Алькарас сейчас набирает форму, но и Даня в хорошей форме. Я считаю, что чуть большим фаворитом выглядит Даниил, но другие люди считают, что нет. Будет очень интересный матч!» цитирует Иванова Metaratings.ru.

В полуфинале 28-летний Медведев одержал победу над представителем США Томми Полом в трех сетах 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Что касается Алькараса, то 20-летний спортсмен обыграл итальянца Янника Синнера (1:6, 6:3, 6:2).

Источник: Metaratings.ru
Григорий Иванов (руководитель)
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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