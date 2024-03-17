Иванов назвал фаворита в финале турнира в Индиан-Уэллсе между Медведевым и Алькарасом

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о предстоящем финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе между россиянином Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом из Испании.

Очная встреча теннисистов состоится в ночь на 18 марта. Начало — в 00.00 мск.

«Алькарас сейчас набирает форму, но и Даня в хорошей форме. Я считаю, что чуть большим фаворитом выглядит Даниил, но другие люди считают, что нет. Будет очень интересный матч!» — цитирует Иванова Metaratings.ru.

В полуфинале 28-летний Медведев одержал победу над представителем США Томми Полом в трех сетах — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Что касается Алькараса, то 20-летний спортсмен обыграл итальянца Янника Синнера (1:6, 6:3, 6:2).