Теннисистка Наоми Осака сообщила о своей беременности

Японская теннисистка Наоми Осака в социальной сети сообщила о своей беременности.

«Последние несколько лет были достаточно интересными. Я понимаю, что жизнь коротка и не воспринимаю события как должное, ведь каждый день — это подарок свыше и новое приключение. Сейчас я с нетерпением жду момента, когда мой ребенок будет смотреть мои матчи и говорить: «Это моя мама». В 2023-м мне многому предстоит научиться, и я надеюсь увидеть всех вас в следующем сезоне, потому что точно буду в Австралии в 2024-м. Бесконечно всех вас люблю», — написала Осака, приложив снимок УЗИ.

Ранее теннисистка снялась с Australian Open-2023, который пройдет с 16 по 29 января.

Осака — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительница семи турниров WTA в одиночном разряде. На данный момент японка занимает 42-е место в рейтинге WTA.

25-летняя Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира в 2022 году по версии Forbes. В прошлом году заработок теннисистки составил 51,1 миллиона долларов.