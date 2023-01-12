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Сегодня, 06:04

Павлюченкова и Рыбакина вышли в финал парного турнира в Аледаиде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с Еленой Рыбакиной из Казахстана вышли в финал турнира в Аделаиде (Австралия).

В полуфинале спортсменки обыграли пару Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) со счетом 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.

В финале Павлюченкова и Рыбакина встретятся с победительницами матча Мириам Колодзиева/Маркета Вондроушова (Чехия) — Луиза Стефани/Тэйлор Таунсенд (Бразилия/США).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 3) — 6:4, 7:5

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Елена Рыбакина
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