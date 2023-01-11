Павлюченкова и Рыбакина вышли в полуфинал парного турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина из Казахстана вышли в полуфинал парного турнира в Аделаиде (Австралия).

В четвертьфинале спортсменки обыграли американку Николь Меличар и австралийку Саманту Стосур со счетом 6:3, 6:3.

В полуфинале Павлюченкова и Рыбакина встретятся с парой Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 3).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Николь Меличар/Саманта Стосур (США/Австралия) — 6:3, 6:3