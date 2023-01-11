Павлюченкова и Рыбакина вышли в полуфинал парного турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина из Казахстана вышли в полуфинал парного турнира в Аделаиде (Австралия).
В четвертьфинале спортсменки обыграли американку Николь Меличар и австралийку Саманту Стосур со счетом 6:3, 6:3.
В полуфинале Павлюченкова и Рыбакина встретятся с парой Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 3).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 2
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Николь Меличар/Саманта Стосур (США/Австралия) — 6:3, 6:3
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