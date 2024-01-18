Тарпишев высказался о победе Андреевой над Жабер

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил старт Открытого чемпионата Австралии для 16-летней россиянки, которая в поединке второго круга разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса — 6:0, 6:2.

«Андреева играет без напряжения, никакого мандража у нее нет, даже когда она играет против соперницы из первой десятки. А ту наоборот сковало — выходила ведь на матч с обязательством, что проиграть нельзя, и ее бил колотун. Андреева — молодец, очень хорошо выступает», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В матче третьего круга Андреева сыграет с француженкой Дианой Парри.