Ольховский оценил игру Андреевой в матче с Жабер

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский оценил старт Открытого чемпионата Австралии для 16-летней россиянки, которая в поединке второго круга разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса — 6:0, 6:2.

«Очень сложно сказать. Это просто потрясающая победа. Мало кто ожидал, во-первых, победу, а во-вторых, с таким разгромным счетом. Создалось такое впечатление, что это Мирра Андреева была шестой ракеткой мира, а ее соперница — гораздо ниже в рейтинге. Как будто они поменялись местами. Мирра показала настолько уверенную игру. Просто молодчина, очень здорово!» — приводит слова Ольховского «Газеты.Ru».

Следующей соперницей Андреевой станет Диана Парри, которая оказалась сильнее россиянки Камиллы Рахимовой.