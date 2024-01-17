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Сегодня, 19:24

Ольховский оценил игру Андреевой в матче с Жабер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский оценил старт Открытого чемпионата Австралии для 16-летней россиянки, которая в поединке второго круга разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса — 6:0, 6:2.

«Очень сложно сказать. Это просто потрясающая победа. Мало кто ожидал, во-первых, победу, а во-вторых, с таким разгромным счетом. Создалось такое впечатление, что это Мирра Андреева была шестой ракеткой мира, а ее соперница — гораздо ниже в рейтинге. Как будто они поменялись местами. Мирра показала настолько уверенную игру. Просто молодчина, очень здорово!» — приводит слова Ольховского «Газеты.Ru».

Следующей соперницей Андреевой станет Диана Парри, которая оказалась сильнее россиянки Камиллы Рахимовой.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/17/22132351.shtml?updated
Теннис
Андрей Ольховский
Мирра Андреева
Онс Жабер
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