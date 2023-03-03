Тарпищев рассказал о главных минусах в игре Касаткиной

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший героем «Разговора по пятницам», поделился мнением об игре первой ракетки страны Дарьи Касаткиной.

— В Касаткиной настоящей мощи нет?

— Она очень умный игрок. К сожалению, скорости не хватает. Подачи нет. Пробелы в теннисном образовании. Чем медленнее покрытие, тем больше у Даши шансов на победу. Сейчас начнется сезон на земле — будет выигрывать. А на быстрых кортах не успевает.

Касаткина занимает восьмое место в рейтинге WTA.