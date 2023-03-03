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Сегодня, 08:00

Тарпищев рассказал о главных минусах в игре Касаткиной

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший героем «Разговора по пятницам», поделился мнением об игре первой ракетки страны Дарьи Касаткиной.

— В Касаткиной настоящей мощи нет?

— Она очень умный игрок. К сожалению, скорости не хватает. Подачи нет. Пробелы в теннисном образовании. Чем медленнее покрытие, тем больше у Даши шансов на победу. Сейчас начнется сезон на земле — будет выигрывать. А на быстрых кортах не успевает.

Касаткина занимает восьмое место в рейтинге WTA.

Шамиль Тарпищев. «В 1996-м меня могли убить! Березовский хотел пролезть в МОК на мое место». Юбилейное интервью Тарпищева

Теннис
Дарья Касаткина
Шамиль Тарпищев
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