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Тарпищев: «Курникова могла вырасти в выдающуюся теннисистку. Но выбрала другой путь. Рекламный. Шарапова — наоборот»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Анна Курникова.
Фото Григорий Филиппов, «СЭ»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший героем «Разговора по пятницам», сравнил двух российских теннисисток — Анну Курникову и Марию Шарапову.

— «Потолок» Курниковой был виден сразу? Или могла вырасти в выдающуюся теннисистку?

— Могла. Но выбрала другой путь. Рекламный. Шарапова — наоборот.

— По таланту они сопоставимы?

— Да. Но Маша, в отличие от Ани, — фанатка тенниса. Трудяга. Какие бы деньги за рекламу ни предлагали, пока не отработает на корте от и до, никуда не пойдет. У меня с Шараповой никогда не было проблем. Вот прилетает в Москву на Кубок федерации, по контракту с «Порше» передвигается исключительно на автомобиле этой марки.

— А остальные?

— На микроавтобусе. В первый же день говорю: «Маша, ездить отдельно от команды — неправильно. Давай со всеми». — «Да-да, конечно». Еще штрих. В тот момент у нее были натянутые отношения со Светой Кузнецовой. Я предложил Маше собрать девчонок в ресторане: «Посидите, пообщайтесь. Тренеров звать не надо».

— Прислушалась?

— Да, и атмосфера в команде тут же наладилась. Но больше всего поразила меня на Олимпиаде в Лондоне. Там федерация сняла дом для наших теннисисток. Каждое утро они встречались на завтраке. Только Шарапова всегда за собой убирала и мыла посуду.

Шамиль Тарпищев. «В 1996-м меня могли убить! Березовский хотел пролезть в МОК на мое место». Юбилейное интервью Тарпищева

Теннис
Анна Курникова
Мария Шарапова
Шамиль Тарпищев
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