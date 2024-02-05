Тарпищев не видит ничего удивительного в рукопожатии латвийки Остапенко и Александровой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что рукопожатие представительницы Латвии Елены Остапенко и россиянки Екатерины Александровой после финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце не является удивительным.

«В том, что они пожали руки, нет ничего удивительного. Остапенко всегда хорошо общалась с нами, в свое время мы помогали ей с тренировками, и у нее мать, продвинутая в теннисе, вникает в процесс. Плюс у нас индивидуальный вид спорта», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

4 февраля теннисистка выиграла турнир в Линце, одолев в финальном матче россиянку Екатерину Александрову. До этого она стала победительницей турнира в Аделаиде в одиночном разряде и в Брисбене — в парном.

Согласно принятому закону, латвийцам запрещено соревноваться с россиянами и белорусами в игровых видах спорта вне зависимости от наличия или отсутствия нейтрального статуса у представителей России и Белоруссии.

Также законом запрещается организовывать в Латвии турниры по игровым видам спорта в юношеских, юниорских и взрослых возрастных категориях, в которых смогут выступать российские и белорусские спортсмены.