Шнайдер поднялась на 35 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась на 35 строчек в обновленном рейтинге WTA.

19-летняя россиянка теперь занимает 73-е место в рейтинге. 4 февраля Шнайдер впервые выиграла титул WTA, победив на турнире в Хуахине (Таиланд). В финале россиянка обыграла китаянку Чжу Линь (6:3, 2:6, 6:1).

В своей карьере Шнайдер четыре раза побеждала на турнирах ITF и один раз в «Челленджере».

На первом месте в рейтинге WTA расположилась Ига Свентек, на второй строчке белоруска Арина Соболенко, замыкает топ-3 американка Коко Гауфф.