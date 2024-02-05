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5 февраля, 14:03

Тарпищев считает, что Шнайдер нужно есть меньше сладостей и следить за формой

Виктория Кравченко
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Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Диане Шнайдер нужно есть меньше сладостей и следить за формой. Он отметил, что она является талантливой теннисисткой.

«Ей, как и Павлюченковой, нельзя сладости, например. Шнайдер может прогрессировать, но нельзя допускать, чтобы ее колбасило по весу», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Ранее Шнайдер на 35 строчек поднялась в рейтинге WTA. Сейчас она занимает 73-е место, ранее была лишь 108-й.

4 февраля Шнайдер впервые выиграла титул WTA, победив в турнире в Хуахине (Таиланд). В финале россиянка обыграла китаянку Чжу Линь (6:3, 2:6, 6:1).

В своей карьере Шнайдер четыре раза побеждала в турнирах ITF и один раз — в «Челленджере».

На первом месте в рейтинге WTA расположилась Ига Свентек, на второй строчке белоруска Арина Соболенко, замыкает топ-3 американка Коко Гауфф.

Диана Шнайдер
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