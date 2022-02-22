Соболенко вышла в третий круг турнира в Дохе

Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Дохе. Во втором круге она победила Ализе Корне их Франции.

Соболенко обыграла соперницу в двух сетах, выиграв оба с одинаковым счетом — 6:2, 6:2.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ализе Корне (Франция, WC) — 6:2, 6:2

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 7:6 (11:9), 7:5

Онс Жабер (Тунис, 8) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 1:6, 7:5, 6:3

Елена Остапенко (Латвия, 15) — Аманда Анисимова (США) — 6:3, 4:6, 6:4

Тереза Мартинцова (Чехия) — Аранча Рус (Нидерланды, LL) — 6:2, 6:4