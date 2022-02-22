Соболенко вышла в третий круг турнира в Дохе
Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Дохе. Во втором круге она победила Ализе Корне их Франции.
Соболенко обыграла соперницу в двух сетах, выиграв оба с одинаковым счетом — 6:2, 6:2.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 2 331 698 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ализе Корне (Франция, WC) — 6:2, 6:2
Жиль Тайхманн (Швейцария) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 7:6 (11:9), 7:5
Онс Жабер (Тунис, 8) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 1:6, 7:5, 6:3
Елена Остапенко (Латвия, 15) — Аманда Анисимова (США) — 6:3, 4:6, 6:4
Тереза Мартинцова (Чехия) — Аранча Рус (Нидерланды, LL) — 6:2, 6:4
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