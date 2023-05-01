Свентек: «Лучшее в жизни теннисистки — деньги и путешествия, это же очевидно»

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек на пресс-конференции рассказала о плюсах и минусах в жизни профессионального игрока.

«Можно назвать только одно? Худшее — джетлаг. А лучшее — деньги и путешествия (улыбается). Это же очевидно. Нет?» — сказала теннисистка.

В рамках третьего круга турнира WTA в Мадриде (Испания) Свентек обыграла американку Бернарду Перу (6:3, 6:2). Ее следующей соперницей в турнире в Мадриде станет россиянка Екатерина Александрова.