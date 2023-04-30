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30 апреля, 23:52

Александрова обыграла Циньвэнь и вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

Мария Гусева
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Екатерина Александрова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в матче третьего круга турнира WTA в Мадриде (Испания) — 5:7, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. На счету Александровой 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Циньвэнь сделала 10 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9.

В 1/8 финала турнира Александрова сыграет с Игой Свентек из Польши.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Екатерина Александрова (Россия, 16) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 22) — 5:7, 6:4, 6:2

Теннис
Екатерина Александрова
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