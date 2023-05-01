Самсонова проиграла румынке Бегу в четвертом круге турнира в Мадриде
Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила Ирине-Камелии Бегу из Румынии в четвертом круге турнира в Мадриде — 4:6, 4:6.
Матч продолжался 1 час 48 минут.
Самсонова не сделала ни одного эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету Бегу 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 из 6 реализованных брейк-пойнтов.
В следующем круге румынская теннисистка сыграет с победительницей пары Паула Бадоса (Испания, 26) — Мария Саккари (Греция, 9).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 31) — Людмила Самсонова (Россия, 14) — 6:4, 6:4
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